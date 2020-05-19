Надежда Бабкина смогла вернуться к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии. Эти сведения позволяют говорить о том, что исполнительница быстро восстанавливается после болезни.

Как состояние Бабкиной на 19.05.2020

«Пережив все неприятности, мы снова выходим в эфир прежним составом!», — написал в своем Instagram Васильев.

Соведущая Александра Васильева уже вернулась на площадку «Модного приговора». Как впрочем и сам историк моды. Еще в апреле искусствовед поступил в Коммунарку с двухсторонней пневмонией. После того, как телеведущий оказался дома, он соблюдал социальную дистанцию весь положенный срок. И вот теперь Васильев готов вернуться на программу. Александра на «Модном приговоре» временно заменял Дмитрий Дибров.

В отличие от историка моды, который довольно быстро пошел на поправку, в истории с Надеждой Георгиевной все было не так гладко. Певица-народница провела в больнице месяц. Из-за ухудшения состояния медики ввели пациентку в медикаментозную кому. Ее также подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря докторам и правильному лечению артистка не только сумела побороть болезнь, но и вернуться домой.

Поклонники знаменитости лишились дара речи, увидев Надежду Георгиевну на свежих кадрах. Возлюбленная Евгения Гора заметно похорошела и выглядит просто превосходно. При том, что не так давно певица лежала в больнице с подтвержденным CoViD-19.

«Вот это супер, неиссякаемый источник энергии», «Так не бывает!», «Стала еще краше», «Надежда, вы снова в строю?! Волшебство не иначе», «И откуда у вас столько сил! Может, стоило отдохнуть?!», «Боевая женщина! Ее не остановить», — такие комментарии появились под свежими снимками Надежды Бабкиной.