Положительный допинг-тест у велогонщика команды EF Pro Cycling Луиса Вильялобоса

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что допинг-тест 21-летнего мексиканского велогонщика Луиса Вильялобоса (Luis Villalobos) показал наличие гормонов роста (GHRP-6).

Пробы были взяты Антидопинговым агентством Мексики вне соревнований 25 апреля 2019 года, когда Вильялобос был гонщиком континентальной велокоманды Aevolo. С августа 2019 года он начал выступать в команде Мирового тура EF Pro Cycling, контракт с которой заключён до конца 2021 года.

В соответствии с антидопинговыми правилами UCI гонщик временно отстраняется от участия в работе команды и может попросить вскрыть пробу B.