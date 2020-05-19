Прояснилось текущее состояние Анастасии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось. Королева живет по соседству с домом артистки и одна из первых узнает новости о ее самочувствии. По словам певицы, Заворотнюк гораздо лучше.

Как себя чувствует Заворотнюк сегодня, 19.05.2020

Наташа Королева живет со своей семьей в загородном поселке Крекшино в Москве. При этом рядом с ней имеет дом и Анастасия Заворотнюк. Звезды давно тесно общаются, поэтому их вполне можно назвать подругами. В эфире телеканала НТВ певица сообщила, что сейчас актриса чувствует себя хорошо.

«Да, мы рядом живем, – заявила Королева. – Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья».

Отметим, что до этого на заседании у президента РФ директор Института молекулярной биологии Александр Макаров заявил, что для лечения звезды можно использовать технологии, которые были специально разработаны для борьбы с терминальной стадией рака. Родные артистки отдали в Институт клетки ее опухоли, после чего научные сотрудники выявили вирусы, которые способны эту опухоль уничтожить.

В августе 2019-го впервые стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль мозга. Развитие болезни связывали с тем, что ради беременности Заворотнюк якобы пошла на ЭКО.

На днях фигурист Петр Чернышев отказался от предложения российских ученых вылечить его супругу Анастасию Заворотнюк от рака с помощью инновационных онколитических вирусов, о которых доложили президенту Владимиру Путину.