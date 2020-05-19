Песков рассказал, как он себя чувствует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем самочувствии.

По словам Пескова, в настоящее время он продолжает лечиться в больнице. При этом других подробностей он не привел, но поблагодарил журналистов за заботу о его здоровье. Также рядом с ним находится супруга, фигуристка Татьяна Навка, у которой было выявлено аналогичное заболевание, коронавирус.

Песков сообщил о заражении коронавирусной инфекции 12 мая. Ранее медики обнаружили COVID-19 и у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Всего в России на сегодняшний день выявлено более 290 тыс. заболевших, выздоровели свыше 70 тыс. пациентов, а умерли — 2 722.

С начала распространения заболевания в России помимо Пескова COVID-19 заразились глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, идет на поправку и уже на этой неделе может вернуться на работу.

Как ранее сообщал «Профиль», Песков рассказал, когда он последний раз лично контактировал с Владимиром Путиным. По его словам, он не общался с главой государства больше месяца. Он пояснил, что в этом не было необходимости, поскольку в условиях пандемии коронавируса работа в Кремле строится по-другому.