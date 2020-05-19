CNN: Уволенный инспектор Госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду

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J. Scott Applewhite, File/AP
Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик был уволен со своего поста в связи с тем, что расследовал попытку администрации президента продать оружие Саудовской Аравии в обход Конгресса, сообщает CNN со ссылкой на источники в руководстве страны.
«Свергнутый инспектор почти закончил расследование решения Помпео об ускоренной продаже оружия Саудовской Аравии на $8 млрд», — сообщает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Линика в связи с утратой доверия.
Инициатором отставки выступил вице-президент страны Майк Помпео. Он также заявил, что по вине инспектора в ведомстве могли состояться утечки ценной информации.
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