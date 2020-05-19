В Турции оценили соблюдение перемирия в Идлибе

«Даже если и есть незначительные нарушения, перемирие в Идлибе соблюдается. Есть небольшие группы, которые пытаются его саботировать, но мы в координации с российскими коллегами эти вопросы решаем», — цитирует Акара РИА Новости.

Он добавил, что турецкие наблюдательные пункты в Идлибе находятся на прежних местах и продолжают свою службу в обычном режиме.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому» формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.