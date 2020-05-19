В Казань доставили еще 26 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии

В Татарстан доставили еще 26 жителей республики, которые работали вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в Якутии. Самолет с рабочими сегодня приземлился в международном аэропорту «Казань». Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Всех рабочих, по ее словам, поместили на двухнедельный карантин в санаторий «Ливадия» в Казани. Там они пройдут дополнительно медицинский осмотр, будет проведен забор анализов.

«В санаторий „Ливадия“ на двухнедельную обсервацию только что размещены 26 татарстарцев, прибывших сегодня из Якутии. Напомню, ранее мы сообщали, что в рамках перевахтовки сотрудники промысла возвращаются домой. Все они должны пройти две недели обсервации. У них возьмут анализы, вахтовики будут находиться под медицинским наблюдением», — сообщила представитель Кремля.

Фото: пресс-служба президента РТ

Ранее принять группу вахтовиков, проходящую перевахтовку, попросил президента РТ Рустама Минниханова генеральный директор АО «Стройтранснефтегаз» Иван Сибирев. Компания является подрядчиком «Газпрома». Она ведет обустройство Чаяндинского НГКМ, осуществляя «полный комплекс строительно-монтажных работ». Минниханов поручил организовать всю необходимую работу по размещению татарстанцев.

Ранее министерство здравоохранения РФ сообщило, что на Чаяндинском месторождении COVID-19 предварительно диагностировали более чем у 3 тыс. человек. По состоянию на 3 мая были протестированы 10 тыс. сотрудников. Отмечалось, что у зараженных инфекцией заболевание протекает без симптомов. После вывоза рабочих на месторождении планируется провести тотальную дезинфекцию.