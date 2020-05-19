В России за неделю безработица выросла на 11%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что безработица в России, начиная с 12 мая, увеличилась более чем на 166 тыс. человек и достигла показателя в 1,6 млн, сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день в принципе цифра даже выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 млн человек», — сказал Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По его словам, в ближайшие месяцы количество официально вставших на биржу труда в поиске занятости только возрастет.

Он добавил, что в министерстве рассматривали подобный сценарий развития событий, однако ситуация не является «катастрофической».

15 апреля официально в России безработными числились около 735 тыс. человек. За месяц этот показатель увеличился вдвое.

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