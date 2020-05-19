Турция объявила о готовности принять россиян с 20 мая

Приезжающим необходимо будет представить справку об отсутствии у них коронавируса, потом они прямиком должны отправиться по месту назначения и не покидать его плоть до отъезда.

Любимая россиянами Турция станет доступна уже с 20 мая. Турция ждет иностранцев у себя в гостях, правда, пока не для пляжного отдыха, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России. Власти Турции решили пока опробовать «пост-ковидную» процедуру и протокол на определенной аудитории путешественников. Речь идет в основном о тех, кто приехал с лечебно-оздоровительной целью. Россия вошла в число стран, которым Турция разрешает посещение, поясняет ассоциация.

В списке 31 страна, чьим гражданам разрешен въезд на лечение и оздоровление. В него помимо России и нескольких стран Европы и Ближнего Востока вошли страны и СНГ.

Принимать приезжих будут исключительно аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с прилетевшими на лечение разрешено въехать и двум сопровождающим. Правда, все прибывшие обязаны предоставить справку о том, что не болеют коронавирусом. Причем справка об отсутствии Covid-19 действует в течение 48 часов. Возможен и другой вариант: платное тестирование в аэропорту. Также всем прибывшим необходимо быть в медицинской маске.

После того, как приезжие покинут здание аэропорта, они обязаны направиться прямиком в клинику и оставаться там на протяжении всего периода лечения. То же касается и сопровождающих их лиц.

Турция решила начать с приема туристов именно с нуждающихся в медицинском обслуживании, поскольку доход от таких гостей гораздо выше. Так, в 2019 году Турция приняла почти миллион «медицинских» туристов, которые принесли ей доход в миллиард долларов (в среднем от 1,5 тысяч евро и больше с каждого), тогда как «пляжные» гости оставляют от 500 до 700 евро).

Турция открывает границы и зазывает, только вот вряд ли граждане России смогут воспользоваться приглашением в мае, а то и в июне. Дело в том, что в России пока неизвестны сроки открытия границ. К примеру, глава Минтранса Евгений Дитрих предположил возобновление международных перевозок с июля, да и то при благоприятной ситуации с эпидемией. Да и турецкая авиакомпания планирует возобновить рейсы в Москву и Санкт-Петербург в июле. Что касается «Аэрофлот», так этот авиаперевозчик приостановил вылеты за границу до августа.

Ряд европейских стран постепенно открывает свои границы, однако пока еще в рамках шенгенской зоны. Открытие туристического сезона запланировали и власти Дубая. Здесь готовы встретить туристов в июле, но тоже не исключают перенос сезона на сентябрь, если потребует ситуация.