ТОП-7 технологий по вертикальному озеленению зданий

Современные города настолько быстро захватывают природные зоны, что власти и архитекторы начали всерьез задумываться над тем, как озеленить мегаполисы, не занимая полезные площади. Выход нашелся – превратить фасады домов в вертикальные сады. В некоторых мегаполисах уже можно встретить небоскребы, стены которых покрыты буйной зеленью. Причем это делается не только для того, чтобы украсить окружающее пространство. Размещая в прямом смысле слова джунгли на вертикальные стены и крыши зданий, улучшается и качество воздуха и значительно повышается энергоэффективность и микроклимат внутри самих сооружений.

Технология и принципы вертикального озеленения зданий

В Лозанне (Швейцария) началось строительство вертикального леса под названием «Башня кедров» (La tour des Cedres). | Фото: prostranstvo.media.Проекты вертикального сада, которые становятся довольно популярны при создании ультрасовременных высоток, направлены на восстановление зеленых насаждений, которые были уничтожены при застройки городов. Чтобы максимально освобождать горизонтальные площади и при этом не терять растительность, внимание архитекторов, ландшафтных дизайнеров и ботаников переключилось на разработку концептов, которые помогут восполнить потерю природных ресурсов за счет перемещения их на балконы, террасы, крыши. Проект городской гостиницы «Parkroyal on Pickeringв» с вертикальным озеленением реализовало архбюро WOHA (Сингапуре). | Фото: hvoya.wordpress.com/ facebook.com.Хотя не все так просто, как кажется на первый взгляд. Современные «Сады Семирамиды» требуют слаженной работы инженеров, которые должны рассчитывать дополнительную нагрузку на несущие стены, распределять специальные системы водоснабжения для правильного орошения и организовать нужный дренаж. В мегаполисах все чаще создаются вертикальные леса (T. R. Hamzah & Yeang, «Tree House»). | Фото: theworldnews.net/ insideurbangreen.org.Перед ботаниками и биологами тоже стоит нелегкая задача в определении пород растений, которые смогут выжить в столь необычных для них условиях. Да и не забыть о том, что с перемещением растительности на высоту туда же отправятся насекомые, птицы и масса различных микроорганизмов, которым потребуется обустройство микро-домов. Это очень важные вопросы и с наскока или в фантазиях их не решить.Так, например, при реализации проекта итальянского архитектора Стефано Боэри, создавшего знаменитые на весь мир Bosco Verticale в Милане, для подбора и выращивания специальных видов растений был заложен специальный питомник. Целых 2 года понадобилось его специалистам, чтобы подобрать саженцы и вырастить их в специальных условиях для каждого из домов, в зависимости от высоты и стороны высадки садов. Научно-исследовательский бизнес-парк Solaris в Сингапуре (проект архитектора Ken Yeang). | Фото: hvoya.wordpress.com.Но несмотря на дополнительные расходы и трудности в организации экосистем, подобные проекты смогут дать надежду на глоток свежего воздуха тем городам и районам, где создание привычных парков невозможно. И это не метафора, ведь растения, высаженные на стенах здания принимают на себя основной пылевой и газовый удар, идущий с переполненных автомобилями улиц, глушат сильный шум и при этом еще и вырабатывают кислород. Помимо этого, подобные строения превращаются в оригинальное украшение мегаполисов, сады которых в течение года кардинально меняют их внешний вид.

1. «Вертикальный Лес» (Bosco Verticale) в Милане (Италия)

В 2014 г. завершилось строительство первого комплекса «Вертикальный Лес» (Bosco Verticale) в Милане. | Фото: afrik21.africa.Необыкновенный по своей красоте и конструкционной задумке «Bosco Verticale» стал настоящим украшением Милана, который никогда благоухающей зеленью не мог похвастаться. Уникальный в своем роде жилой комплекс, спроектированный итальянским архитектором Стефано Боэри (Stefano Boeri), расположен в самом престижном районе Porta Nuova, что в центре Милана. Он состоит из двух небоскребов высотой 80 и 112 м соответственно. Эти элитные ультрасовременные высотки стали примечательны тем, что их фасады украшает более 800 деревьев, 11 тыс. вьющихся многолетников и около 5 тыс. кустарников. Благодаря такому обильному озеленению общая площадь различных видов растений составила примерно 20 тыс. кв. м обычного леса. Буйная зелень на фасаде «Bosco Verticale» украшает весь район Porta Nuova (Милан). | Фото: weekend.rambler.ru.В этом комплексе каждая семья, имеющая квартиру, автоматически становится владельцем собственного сада, на каком бы этаже она не поселилась. При этом жильцы получают персональную защиту от уличного шума, пыли и прямых солнечных лучей. Чтобы обеспечить этот оазис собственной электроэнергией и водой для орошения, на крыше каждого из домов установлены солнечные панели, а в подвалах, размещены резервуары для сбора дождевой и поливочной воды с системами фильтрации. Это позволяет использовать воду несколько раз. «Живой» фасад жилого комплекса «Bosco Verticale» чуть ли не каждый день меняет свой «наряд». | Фото: muz4in.net/shutterstock.com.Справка от редакции Novate.Ru: За этот проект Стефано Боэри был удостоен Международной высшей награды Немецкого архитектурного музея во Франкфурте (2014 г.) и получил премию CTBUH за «Лучшее высотное здание в мире» (Чикаго, 2015 г.).

2. Культурный центр CaixaForum Madrid в Мадриде (Испания)

Культурный центр CaixaForum Madrid). | Фото: espanarusa.com/ mundandy.com.Довольно популярный арт-центр CaixaForum Madrid находится практически рядом с известнейшим музеем Прадо, но это никак не отвлекает посетителей, а совсем наоборот. После гениальной реконструкции старой электростанции этот объект превратился не просто в культурный центр, он стал первым в Испании зданием, на одной из стен которого оформили вертикальный сад. На сравнительно небольшой площади стены поместилось больше 12 тыс. растений (CaixaForum Madrid, Испания). | Фото: mundandy.com.Столь необычный проект разработало архитектурное бюро Herzog and de Meuron, а «живой фасад» создавал французский ботаник и ландшафтный дизайнер Патрик Бланк (Patrick Blanc). Теперь же это здание и часть соседнего дома украшают более 15 тысяч растений 250 видов.

3. Школа искусств WOHA в Сингапуре

Фасады и крыша комплекса Школы искусств WOHA покрыты буйной зеленью (Сингапур). | Фото: weekend.rambler.ru.Сингапур удивляет не только заоблачными проектами и невероятными инженерными достижениями, но и тем, что обычное учебное заведение для талантливого подрастающего поколения превратили в экзотический сад. Все стены довольно необычного строения полностью укрыты зеленью, превращая школу искусств WOHA в оазис нереальной красоты как с архитектурной точки зрения, так и с природной. Подобного рода здание станет источником вдохновения для тысяч студентов и не только (Школа искусств WOHA, Сингапур). | Фото: exploresrilanka.lk.Помимо вертикального леса на крыше комплекса, состоящего сразу с трех зданий, организовали парк отдыха с лавочками в тени деревьев. Также разбили прогулочные тропинки и беговые дорожки, поэтому студентам учиться и отдыхать можно на свежем воздухе.

4. Эко-небоскреб Clearpoint Residencies в Коломбо (Шри-Ланка)

Эко-небоскреб Clearpoint Residencies стал первым вертикальным лесом в Шри-Ланке (Коломбо). | Фото: worldarchitecturenews.com/ builder.lk.Элитный жилой дом Clearpoint Residencies совсем недавно открыл свои двери для новых жильцов, которые буду обитать в настоящем раю. «Живой фасад» небоскреба (185 м) в 47 этажей привлекает своим необыкновенным дизайном и становится эталоном для высотного строительства нового поколения. И это немудрено, ведь подобные сооружения действительно оставляют минимальный углеродный след, требуют меньших затрат на обслуживание и обеспечивают свежим и прохладным. Жители этого дома никогда не будут страдать ни от палящего солнца, ни от пыли городских улиц. | Фото: skyscrapercenter.com/ exploresrilanka.lk.Каждая из 171 семей в эко-небоскребе имеет свой собственный сад, который размещен на террасах, заменивших балконы.

5. Вертикальная оранжерея Hortus Celestia в Налдвейке (Нидерланды)

Вертикальная оранжерея Hortus Celestia в Налдвейке создана в качестве демонстрационной площадки. | Фото: exploresrilanka.lk.ecoo.it/ except.nl.Вертикальная оранжерея Hortus Celestia больше похожа на футуристическую стеклянную скульптуру, в замысловатом переплетении которой можно увидеть роскошную зелень. Разработкой проекта и введением в эксплуатацию неординарного объекта занималась компания SIGN в сотрудничестве с Bartels & Vedder, Van Reisen и Kelsey’s o.o.m. 80 метровый небоскреб, возвышающийся над парком, полями и тепличным комплексом, сразу же привлекает внимание. Поэтому не только аграрии, на которых и рассчитана эта оранжерея, а далекие от этого занятия люди, с удовольствием прогуливаются по выставочным площадям.И самое интересное, что экскурсии начинаются с крыши, на которой расположен необыкновенной красоты сад с панорамным видом на экологический выставочный парк, посреди которого и возведена эта стеклянная башня. Там же можно задержаться, ведь помимо зоны отдыха обустроили еще и ресторан. Спускаясь ниже, посетители смогут увидеть новые сорта растений, выведенных специалистами этого комплекса, и «живые» экспозиции на 14 этажах, выступающих в роли демонстрационных площадок.

6. Комплекс из двух небоскребов Vertical Forest в Нанкине (Китай)

Строительство комплекса из двух небоскребов Vertical Forest в Нанкине планируют закончить уже к концу этого года (Китай). | Фото: thenanjinger.com.Близится к завершению строительство сразу двух небоскребов, фасады которых уже потихоньку превращаются в самые настоящие джунгли. Это проект разработал хорошо известный архитектор, создатель миланских «лесных братьев» «Bosco Verticale» Stefano Boeri. Китайский комплекс будет обустроен не только специальными балконами и террасами, на которых постепенно высаживают деревья, кустарники, лианы и многолетние растения, но и создается целая система бассейнов. Несколько тысяч различных видов растений будут ежегодно поглощать более 18 тонн углекислого газа из атмосферы и вырабатывать около 60 кг чистого кислорода ежедневно. Очередной проект архитектора Stefano Boeri станет не только украшением мегаполиса. | Фото: prostranstvo.media.Планируется, что в небоскребе (высотой 200 м) будет обустроен бизнес-центр с офисами, создадут музей, школу зеленой архитектуры и элитный клуб на крыше здания. Вторую же 108-метровую башню планируют отдать сети отелей Hyatt, которая создаст люкс-апартаменты.

7. Полноценный Forest City (Лесной город) в Лючжоу (Китай)

Китай ведет строительство уникального «города-леса», спроектированного архбюро Stafano Boeri Architetti. | Фото: hdfashion.tv/ vertaki.com.ua.Создатель концепции вертикального сада и его архбюро Stafano Boeri Architetti пошли еще дальше. Теперь в их амбициозные планы входит строительство целого города, здания которого будут покрыты самыми настоящими лесами. Как ни фантастически это звучит, но столь неординарный концепт уже воплощается в жизнь на юге Китая, в районе Лючжоу. Власти страны под строительство города-будущего выделило свыше 175 тыс. кв. м земли, чтобы улучшить экологическую обстановку в Лючжоу. Все здания «лесного города» гармонично впишутся в существующий ландшафт. | Фото: travelask.ru/ vertaki.com.ua.При строительстве были учтены особенности ландшафта и местной экосистемы. Поэтому покрытые деревьями жилые дома, офисные центры, госучреждения, больницы, школы и культурно-развлекательные центры гармонично интегрируют в окружающую среду, чтобы не нарушать существующий природный баланс. Планируется, что на всех объектах и свободной территории города будет посажено более 40 тыс. деревьев, около миллиона других видов растений, которые смогут вырабатывать 900 тонн кислорода, поглощая свыше 10 тыс. тонн углекислого газа.