Спасатели Алтайском крае вторые сутки ищут реке тело 13-летнего мальчика

Днем 17 мая в реке Чумыш, в районе села Бураново Тогульского района Алтайского края утонул 13-летний мальчик. По данному факту Заринский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. По имеющимся данным, это первый в 2020 году случай смерти купальщика на водоеме региона.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, пятеро подростков отправились на водоем без присмотра взрослых. Вечером дети прибежали к местному жителю и сказали, что пропал их товарищ. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники оперативно-следственной группы и органов местного самоуправления. В поисках подростка участвовало 24 человека и восемь единиц техники, из них три плавсредства, в том числе от МЧС России – три человека и одна единица техники. Поисковая группа обследовала 200 м береговой линии и около 50 м водной поверхности реки. Однако поиски результатов не дали. Ближе к полуночи, с наступлением темноты, они были приостановлены. 18 мая группировка продолжила поисковые работы. На помощь ей выдвинулись группы водолазов краевого управления ГО ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае и Западно-Сибирского поисково спасательного отряда МЧС России имени Зюкова.

В связи со случившимся следственные органы СК России по Алтайскому краю и спасатели обращают внимание жителей региона на то, что несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Кроме того, вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также они обратили внимание взрослых на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. «Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых», — призвали в управлении.