Умерла режиссер Линн Шелтон – лидер нового независимого движения в американском кинематографе

В пятницу, 15 мая, скоропостижно скончалась 55-летняя Линн Шелтон – режиссер, сценарист и продюсер, которую считали одной из ключевых фигур нового независимого движения в американском кинематографе. Об этом пишет в воскресенье, 17 мая, издание The Hollywood Reporter, которое ссылается на актера Марка Мэрона. Причина смерти не сообщается.

Шелтон известна как режиссер очень популярных сериалов 'Mad Men', 'The Morning Show' и 'New Girl'. Недавно на экраны вышел мини-сериал 'Little Fires Everywhere', где она выступила в качестве режиссера и продюсера.

Актрисы Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Лиз Тигелаар и другие члены съемочной группы мини-сериала Little Fires Everywhere написали в соцсетях , что «потеряли любимого режиссера, друга, и наставника».

«Ее бесспорный талант и редкая смелость дополнялись добрым и искренним сердцем. Свет ее души ярко сиял всем, кому посчастливилось оказаться на ее орбите. Мы выражаем любовь ее прекрасному сыну, семье и всем, кто оплакивает потерю нашего прекрасного друга», – приводит издание текст некролога, опубликованного съемочной группой.

Линн Шелтон родилась 27 августа 1965 года в штате Огайо, детство провела в Сиэтле, штат Вашингтон. Освоила профессии режиссера, актрисы, монтажера, сценариста и продюсера. На ее счету более полусотни кинокартин, однако наибольшую известность Шелтон принесли сериалы.