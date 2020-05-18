Цилиндрические дома: кто и почеу в них жил в СССР

Дом из цистерны – конструкция из области «необъяснимо, но факт», что-то нереальное и фантастическое. Или же если посмотреть проще, то вариант для человека без определенного места жительства. В реальности же это вполне обустроенное и комфортное жилище, именуемое ЦУБ. Цилиндрические унифицированные блоки изначально предназначались для проживания людей. Они не имеют ничего общего с цистернами, которые ранее имели совсем другое назначение. Этот вид жилья используется некоторыми людьми и сейчас.

1. Для чего нужны ЦУБы

Дома-бочки появились в связи с необходимостью освоения севера / Фото: m.fishki.netИдея создания такого типа жилья пришла в связи с необходимостью освоения севера. Учитывая суровый климат и сильные морозы, главная сложность состояла в обеспечении людей, работающих в этом регионе, теплыми «домами», и что немаловажно, безопасными. Кроме этого, жилище полярников должно было быть еще прочным, а также мобильным. Изначально полярников селили в вагончики, в которых уже при температуре -20 градусов царил настоящий ледник. Вынести такое испытание было под силу не всем. В связи с этим разработали ЦУБы, отвечающие всем установленным к жилым зданиям требованиям.

2. В чем преимущество такой конструкции

Первые образцы необычного жилья были изготовлены в 1975 году / Фото: ardexpert.ruПервые цистерны для жизни были спроектированы и сделаны в 75-м году, после чего специалисты провели ряд испытаний и внесли коррективы. По результатам исследований предпочтение было отдано наиболее подходящему и функциональному проекту – модели под названием ЦУБ-2М. ЦУБики хорошо удерживают тепло даже в самые суровые морозы / Фото: sevprostor.livejournal.comЭта конструкция сходна с принципом функционирования термоса. Когда на улице мороз, внутри тепло, а когда жарко, то внутри сохраняется прохлада. Полярники рассказывали, что при морозе -59 градусов, в этом «доме» температура сохранялась от +16 и выше. Хорошим укрытием от холода ЦУБ являлся и в особо экстремальных условиях: -65 и шквальные порывы ветра. Дома-цистерны легко транспортируются и монтируются / Фото: nevsedoma.org.uaВторое достоинство ЦУБиков – повышенная мобильность. Они транспортируются любым доступным способом – на колесах, полозьях, на вертолете по воздуху. После доставки до места цистерну оставалось только установить и хорошо закрепить. Заходить и жить в ней можно было практически сразу, так как внутри уже все было смонтировано и готово к эксплуатации.

Специфическая форма жилища (округлая) тоже имела важное значение – это отличная профилактика для возможных разрушений при порывистом ветре и снежных заносов, что на севере не редкость.

3. Обустройство домов-цистерн

Внутри ЦУБы разделены на зоны / Фото: i-gazeta.comВнутреннее пространство ЦУБа разделено на зоны. Одно такое жилище предназначалось для проживания четырех человек. В нем находятся тамбур-котельная, гостиная, спальня, кухня и санузел. Вмонтированная емкость с водой и нагреватель обеспечивают жильцов как холодной, так и горячей водой. Под полом находится отопление, система вентиляции располагается над потолком. Все настолько хорошо рассчитано, что тепло распределяется равномерно по всему помещению и не образуется конденсат. В ряде моделей присутствует и душ. Мебель здесь встроенная, что позволяет максимально оптимизировать внутреннее пространство. Чтобы ЦУБ хорошо удерживал тепло внутри, его утепляли снаружи и обшивали листовой сталью / Фото: forum.guns.ruВ основном длина цистерны-дома не больше 9,7 метров, хотя встречались и более короткие варианты, а также такие, длина которых доходила до одиннадцати метров. Диаметр конструкции – от 2,5 до 3,2 метров. Снаружи ЦУБ покрывался листовой сталью. Под ним шел слой утеплителя из пенополистирола. Потом была фанера и пластиковые панели.В плане отопления может быть два варианта: автономное от отдельного котла или централизованное. Закачивается вода в резервуар ручным насосом.

4. Кем эксплуатировались цилиндрические унифицированные блоки

Дома-бочки были жильем для альпинистов, исследователей Севера, военных / Фото: shnyagi.netПрименялись бочки для нужд альпинистов, исследовательских экспедиций, военных. На БАМе их тоже использовали по полной программе. После завершения строительства очень много моделей попало к обычным гражданам. Сегодня тоже можно увидеть такие цистерны на дачных участках в виде торговых ларьков и как постоянное жилище на Крайнем Севере у коренных народов. Есть семьи на Ямале, которые живут в этих домах по пятнадцать лет, причем в количестве одиннадцати человек. В Омске же четыре семьи временно проживают в такой обустроенной бочке, ожидая своей очереди на квартиру. Диапазон цен на ЦУБы составляет 40-150 тыс. рублей. Сегодня ЦУБы используют, как магазины и дачные домики / nice-flowers.comКак показывает практика, и сегодня ЦУБики можно использовать в качестве временного или дачного жилого сооружения. Конечно, для постоянного места проживания – это не лучший вариант, но вполне возможный.