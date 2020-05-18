Несколько депутатов НРП могут перейти в новообразованные партии

Об этом Кылычдароглу заявил, комментируя дебаты о досрочных выборах, которые продолжаются в стране уже несколько месяцев.

«Мы определённо можем оказать поддержку DEVA и «Партии будущего» ради демократии. Вот почему мы хотим, чтобы избирательный порог был снят. Все партии должны быть представлены в парламенте», — цитирует Кылычдароглу Duvar. Политик имеет в виду 10%-ый избирательный порог, необходимый для того, чтобы попасть в парламент.

Издание напоминает, что оба движения — DEVA и «Партия будущего» — относительно новые: первая была основана в марте бывшим вице-премьером Али Бабаджаном, а вторая — в декабре 2019 года бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу.

Между тем аналогичную позицию НРП заняла м перед президентскими и парламентскими выборами 24 июня 2018 года, когда 15 её депутатов вышли из партии и присоединились к «Хорошей партии».