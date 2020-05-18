​Создатель вакцины против коронавируса объяснил низкую смертность в России

Смертность от новой коронавирусной инфекции в России на порядок меньше, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан выше. Об этом заявил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр, который возглавляет Гинцбург, занимается созданием вакцины против коронавируса. Эксперт отметил, что у специалистов есть четкая программа благодаря опыту разработки вакцины против Эболы. По его прогнозам, вакцина может быть зарегистрирована в августе.

«[В России смертность от коронавируса] не просто меньше, а в три-четыре раза меньше. Мы находимся в конце списка стран по этому показателю, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских и американских жителей», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что специалисты центра уже получили конструкции, которые показали на грызунах очень высокую иммуногенность (потенциальная способность вызывать иммунный ответ — прим. ред.) вакцины. Сейчас проводятся официальные доклинические испытания.

«В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. Дальше, в процессе гражданского оборота, проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата», — заключил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.