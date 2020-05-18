Испания поддержала идею создания фонда восстановления экономики ЕС

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Yves Herman/Reuters
Испания поддержала предложение Франции и Германии о создании фонда восстановления европейской экономики. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в Twitter.
«Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий», — написал Санчес.
Ранее ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики объемом в €500 млрд. Целью данного фонда канцлер Германии Ангела Меркель назвала сплоченный и солидарный выход Европы из экономического кризиса.
Европарламент рекомендовал Евросоюзу обеспечить такой фонд финансированием в размере €2 трлн, а средства из фонда выделять в виде грантов, а не кредитов.
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