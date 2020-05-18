«Аэрофлоту» выделено 7,9 млрд рублей субсидий

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Росавиация подписала приказ о выделении группе «Аэрофлот» 7,89 млрд руб. субсидий, которые обещало правительство в связи с ситуацией с коронавирусом, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что группа подала заявку на компенсацию потерь за февраль — апрель 2020 года.

Уточняется, что на рассмотрении в ведомстве находятся документы еще от шести авиакомпаний, от Smartavia, «Уральских авиалиний», S7, AZUR air, «Азимута» и Red Wings.

В настоящее время авиакомпании России могут получить из резервного фонда 23,4 млрд руб. в качестве поддержки в условиях пандемии COVID-19. Согласно постановлению кабмина, деньги будут распределяться из расчета 365 руб. за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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