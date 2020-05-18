Белый дом: КНР должна заплатить пострадавшим от коронавируса больше $2 млрд

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Китай должен увеличить компенсацию в $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот. Об этом пишет ТАСС.

«Как источник вспышки Китай несет особую ответственность с тем, чтобы заплатить больше и давать больше», — приводятся слова Эллиота.

Руководитель пресс-службы отметил, что США выделили уже больше $10 млрд на борьбу с коронавирусом.

18 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай за два года выплатит пострадавшим от коронавируса странам $2 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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