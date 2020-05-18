СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о государственной измене в отношении двух украинских политиков. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

Речь идет о главе офиса президента страны Андрее Ермаке и полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леониде Кучме.

«СБУ, наконец, открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске», — написал Вятрович.

Участники контактной группы на заседании 11 марта договорились создать консультационный совет, в который должны были войти представители ДНР, ЛНР и Украины с правом решающего голоса.

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