В Италии отказались от «туристических коридоров»

close

Guglielmo Mangiapane/Reuters

Италия считает, что после пандемии страны должны открыть границы в одно время, отказавшись от двухсторонних «туристических коридоров», пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД страны Луиджи Ди Майо.

«Никаких туристических коридоров, созданных на основе двусторонних соглашений, не будет. Это неприемлемо и противоречит духу Европы», — приводятся слова министра.

До этого он поучаствовал в переговорах с европейскими коллегами, где обсуждалось восстановление туризма.

В Италии коронавирусом заразились 225 тысяч, выздоровели 125 тысяч, скончались 32 тысячи человек. 18 мая Италия сняла почти все ограничения по коронавирусу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 93 тысячи

— Белый дом: КНР должна заплатить пострадавшим от коронавируса больше $2 млрд

— Испания поддержала идею создания фонда восстановления экономики ЕС

Источник