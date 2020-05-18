Эколог рассказал, откуда может прийти новая пандемия

Эколог Дэвид Лапол из Бразилии некоторое время назад сделал не совсем утешительный прогноз по поводу того, откуда именно может придти следующая вирусная пандемия. Он уверен в том, что точкой распространения очередного опасного для человечества вируса, станут тропические леса, расположенные в Амазонии. Стоит отметить, что на данный момент, происходит активная урбанизация диких регионов нашей планеты. Из-за этого могут начать распространяться опасные заболевания, которые будут легко передаваться от животных к человеку и затем между людьми, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Эколог добавил, что последние несколько лет своей жизни он посвятил изучению того, как деятельность человека может повлиять на состояние тропических лесов. На сегодняшний день в Амазонке можно наблюдать огромное количество необратимых процессов. Также специалист добавил, что Амазонка содержит в себе множество опасных вирусов, поэтому людям стоит держаться как можно дальше от этой местности и не испытывать удачу. Стоит обратить внимание на то, что это далеко не первый специалист, который предупреждает человечество о том, что леса Амазонии могут исчезнуть. Скорость вырубки лесов в этом регионе планеты постепенно увеличивается. К примеру, только за прошлый год вырубка деревьев увеличилась примерно на 85%. Подобного раньше никогда не наблюдалось. За 2019 год люди срубили около 10 тысяч квадратным километров лесов в тропической зоне Земли.Если вырубку не остановить, то это приведет к самым разным проблемам и дело тут касается не только вирусов. Количество заболеваний, которые могут передаваться от животных к человеку также вырастет в несколько раз. Кроме того, вырубка леса отрицательно скажется на климате планеты и в целом на будущем всего человечества.