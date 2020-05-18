Ученые нашли параллельную вселенную, где время идет вспять

На территории Антарктиды некоторое время назад проводилось очередное исследование или даже можно сказать эксперимент. За счет этого ученым удалось найти доказательства существования параллельной вселенной, которая возникла одновременно с нашей. Отличием от нашей Вселенной является то, что в параллельной время идет вспять, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты пытались найти космические лучи, но те частички, которые они нашли, могли попасть на нашу планету из-за пределов нашей Вселенной. С помощью воздушного шара в воздух на Антарктикой была перенесена антарктическая импульсная переходная антенна. В этом воздухе нет никаких помех, которые бы могли хотя бы незначительно изменить ее результаты. Есть некий постоянный «ветер» частичек, которые попадают к нам на планету из космоса. Часть из них настолько мощная, что человек даже не может представить себе нечто подобное. Но существует отдельный вид частиц – тау-нейтрино, которые еще тяжелее тех, которые были известны раньше. Они выходят из нашей планеты, а это значит, что движутся они назад во времени. Именно их и удалось обнаружить над Антарктикой с помощью современного оборудования. Этот невероятный феномен был описан Питером Горэмом, который вместе со своими коллегами занимался проведением эксперимента и анализом полученных данных. Он говорит о том, что тау-нейтрино должна превратиться в иной тип частицы, чтобы пройти нашу планету, а затем снова вернуться назад. Ученые выдвинули несколько разных теорий подобного феномена, одним из которых стало то, что во время Большого взрыва было сформировано сразу две разных вселенные. Одна из них при этом не подлежит известным законам физики и время там летит в обратном направлении.