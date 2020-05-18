В Гарлеме арестовали голого житель Квинса, который зарезал любовника и отрезал ему тестикулы

31-летнему Алджо Мркуличу из нью-йоркского Квинса предъявлены обвинения в убийстве бойфренда, 30-летнего Кристофера Родригеса, которому он нанес множество ножевых ранений и отрезал тестикулы. Об этом преступлении, совершенном в минувшую субботу, пишет в воскресенье, 17 мая, газета The New York Post.

Сцену убийства запечатлели камеры наружного наблюдения. Как говорится в материалах следствия, тело Родригеса было найдено в коридоре – с искалеченными яичками, разрезанным животом и множественными колотыми ранами.

Полиция обнаружила убийцу в Гарлеме: он был абсолютно голым с татуированными ягодицами и окровавленным лицом.

Он был взят под стражу после драки с прибывшими не место происшествия полицейскими. Во время ареста подозреваемый сопротивлялся и искусал двух полицейских. Ему инкриминируют убийство первой степени, поджог и нападение.