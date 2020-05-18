ЦБ России понизил курс евро до 78,9 рубля

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Официальные курсы, установленные Банком России на 19 мая, опустились, свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара снизился на 22,6 коп. и составил 72,9798 руб.

В свою очередь, курс евро был снижен на 18,6 коп., до 78,9422 руб.

На открытии торгов 18 мая рубль опустился к доллару и евро.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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