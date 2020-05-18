Украинцы не назвали Зеленского лучшим президентом страны

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Жители Украины поучаствовали в опросе и выбрали лучшего президента страны. Действующий глава государства Владимир Зеленский не смог попасть на пьедестал, говорится в исследовании соц. группы «Рейтинг».

Около 20% проголосовавших высоко оценили работу второго президента Украины Леонида Кучмы. На втором месте оказался Зеленский, за которого отдали голоса 16% респондентов. На третьем месте (23%) первый украинский лидер Леонид Кравчук. За политика Петра Порошенко проголосовали еще 12%, еще 9% выбрали четвертого президента Виктора Януковича и 3% — Виктора Ющенко.

Кроме того, 14% украинцев не смогли выбрать «лучшего президента», а 10% воздержались от ответа.

«Относительно чаще как эпоху развития на Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского. Как застой — годы правления Ющенко, упадок — период президентства Януковича и Порошенко», — отмечается в исследовании.

В телефонном опросе поучаствовали три тысячи человек в возрасте от 18 лет, за исключением жителей Донбасса.

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