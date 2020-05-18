«Самолет, который сводит с ума»: США запустили X-37B в космос

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Reuters

США вернули космический самолет X-37B на околоземную орбиту на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Вашингтон крайне мало говорит о возможностях аппарата, за что в СМИ его стали называть «загадочным самолетом». Что известно о X-37B, — в материале «Газеты.Ru».

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Запуск космического самолета X-37B состоялся 17 мая, хотя изначально планировалось отправить аппарат на орбиту на день раньше. Тогда старту помешал сильный ветер в приземных слоях атмосферы. Старт прошел на базе ВВС США Кейп-Канаверал во Флориде. Самолет был доставлен в космическое пространство на ракете-носителе Atlas V, первая ступень которого оснащена российскими двигателями РД-180.

X-37B (созданный корпорацией Boeing) — беспилотный космический корабль многоразового использования, который взлетает с помощью обычной ракеты-носителя, а совершает посадку «по-самолетному», на взлетно-посадочной полосе.

ВВС США, которым принадлежат два корабля X-37B, традиционно очень неохотно комментируют их возможности, тем более то, чем занимаются эти аппараты в течение своих длительных полетов в космос, за исключением проведения всего лишь некоторых научных экспериментов.

«Мы многому научились у X-37В. Во-первых, это возможность многоразового использования аппарата, во-вторых, большая автономность его действий», — заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд непосредственно перед запуском.

Прямая трансляция видео запуска со стартового комплекса SLC-41 продемонстрировала, как Атлас V стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Был зафиксирован момент отделения первой ступени ракеты-носителя. Затем прямой эфир был отключен из-за чрезвычайной секретности, связанной с возможностями X-37B. Об этом заявил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

«Это секретная миссия, и поэтому все, что относится непосредственно к запуску ракеты-носителя и космического аппарата, тем более, к тем задачам, которые он будет выполнять на орбите, а также где и как он это будет делать, должно быть скрыто от посторонних глаз», — добавил Бруно.

«Поэтому мы должны остановить прямую трансляцию, чтобы нашим противникам было непросто разобраться в этих вещах, имея столько данных непосредственно о запуске и выходе космического аппарата на околоземную орбиту», — пояснил исполнительный директор ULA.

Воскресный запуск ознаменовал начало шестого полета X-37B, который будет включать еще больше экспериментов, чем любая из предыдущих миссий, благодаря новому сервисному модулю, добавленному в кормовой части космического аппарата, пишет Defense News.

Генерал Реймонд сравнил этот модуль с полуприцепом к мощному седельному тягачу, который обеспечивает дополнительные объемы для размещения аппаратуры для последующего проведения многочисленных экспериментов.

Командующий Космическими силами США при этом сказал, что он не хотел бы подробно останавливаться на размере модуля или на том, каким образом Х-37В был модернизирован для добавления этой опции.

В начале этого месяца военно-воздушные силы США раскрыли ряд экспериментов, которые будут проводиться на борту Х-37В.

Прежде всего, речь идет о преобразовании солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию с последующей передачей ее на Землю.

Кроме того, с помощью этого космического корабля на околоземную орбиту будет доставлен небольшой спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС США, несущий пять экспериментальных нагрузок. X-37B также проведет два эксперимента Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, в которых будет изучено влияние воздействия радиации и космической среды на семена, используемые впоследствии для приготовления пищевых продуктов.

В своем последнем полете, который завершился в октябре 2019 года, Х-37В провел на орбите рекордные 780 дней. В общей сложности космоплан налетал в околоземном космическом пространстве уже 2 865 суток.

В отношении X-37В постоянно поднимается вопрос, обладает ли этот космический аппарат возможностями для ведения вооруженной борьбы в космосе, и может ли он использоваться для тестирования неких наступательных технологий. Некоторые эксперты в сфере космических исследований полагают, что Х-37В использовался для запуска трех микроспутников, так называемых кубсат (CubeSat).

Это формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли, имеющих объем не более нескольких литров и массу в единицы килограммов. Создание кубсатов стало возможным благодаря развитию микроминиатюризации нанотехнологий и стало в последнее время массовым явлением. Эксперты полагают, что кубсаты, запущенные с помощью Х-37В, не были зарегистрированы и внесены в соответствующие международные базы данных.

«Секретное развертывание нескольких микроспутников поднимает дополнительные вопросы о задачах X-37B», — сообщается в ежегодном докладе «Возможности глобального противостояния в космосе», изданном фондом «За безопасный мир» в марте прошлого года.

«Это говорит о том, что у X-37B может быть задача служить скрытой платформой для развертывания спутников.

Секретность, окружающая и X-37B, и его развертывание, может указывать, что они являются частью секретной разведывательной программы, но она также может указывать и на тестирование наступательных технологий или возможностей», — указывают авторы доклада.

По словам бывшего министра ВВС Хизер Уилсон, этот космический корабль обладает некоторыми уникальными характеристиками в отношении маневренности. В июле прошлого года Уилсон заявила, что X-37B «может летать по орбите, которая выглядит как яйцо, и, когда траектория орбиты (то есть перигей) находится близко к Земле, иными словами, достаточно близко к земной атмосфере, аппарат может совершить маневр и вернуться или в ближний космос, или совершить посадку».

«Это означает, что наши противники не знают, что происходит с космическим аппаратом, когда он находится на противоположной стороне Земли от наших противников, и какой маневр Х-37В будет следующим. И мы знаем, что это сводит неприятелей Америки с ума. И я очень рада этому обстоятельству», — добавила Хизер Уилсон.

Субботний запуск стал вторым в современной истории Космических сил США. Центр космических и ракетных систем планирует в этом году запустить еще семь миссий, говорится в пресс-релизе.

Национальная стратегия США рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море. Не так давно Дональд Трамп заявлял, что Космические силы США должны стать эквивалентом армии, ВВС и ВМС США в околоземном пространстве.

Экспериментальный орбитальный самолет Х-37В, как известно, предназначен для функционирования на высотах 200-750 км. Он способен быстро менять высоты орбиты и энергично маневрировать в околоземном космическом пространстве.

Американские военные грезили о военизации космоса очень давно. Замысел создания орбитальной космической станции Военно-воздушных сил созрел еще в 1960-х годах, но администрация президента Ричарда Никсона зарубила эту идею на корню. Тогда считалось, что проведение беспилотных космических исследований более эффективно, чем содержание обитаемых станций военного назначения.

«Конечная цель создания космических войск заключается отнюдь не в усилении разведывательных возможностей и ведения киберопераций, — ранее пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — В обозримом будущем американцами предполагается вооруженная борьба с космическими аппаратами вероятного противника».

И, как недавно подчеркивала «Газета.Ru», американские аналитики соглашаются в одном: уже сегодня Соединенные Штаты в значительной степени зависят от космоса. Более того, эта зависимость с каждым годом возрастает, что приводит к уязвимости США через околоземное пространство.

Поэтому в США всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы — в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.

Вывод из строя этой части орбитальной группировки может также иметь фатальные последствия.

Скорее всего, уже в недалеком будущем флотилии орбитальных самолетов, созданные на основе экспериментальных X-37B, будут вести вооруженную борьбу в космосе, полагает Константин Макиенко.

Они могут быть оснащены малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях. Вполне возможно, что в космических истребителях будущего будет установлено и управляемое ракетное оружие, и оружие на новых физических принципах.

Таким образом, первоочередная цель для будущих эскадр воздушно-космических самолетов США — разгром орбитальных группировок противников Соединенных Штатов. В войнах будущего доминирование в космосе будет означать победу и на Земле, убеждены специалисты.

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