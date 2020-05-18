Китай согласился на выплаты всем пострадавшим от COVID-19 странам

Китай в течение двух лет готов выделить $ 2 млрд на поддержку государств, пострадавших от коронавируса. Об этом заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.

«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся», — цитирует его РИА «Новости».

Цзиньпин заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса и призвал к объективному международному рассмотрению того, как разные страны отреагировали на COVID-19. Председатель КНР также пообещал сделать китайскую вакцину от коронавируса глобальным общественным благом. Это значит, что доступ к ней или ее составу будет свободным. По словам китайского лидера, свободный доступ к вакцине станет вкладом Китая в обеспечение ее доступности в развивающихся странах.

По последним данным, в мире зарегистрировано 4 804 072 случая заболевания, 316 700 — смертельных. 1 861 393 человека выздоровели, на лечении находятся 2 625 979.

Всего в России за минувшие сутки обнаружили 8 926 случаев коронавируса. Выявлены 290 678 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 70 209 человек, 2 722 скончались.

За последние сутки в Татарстане обнаружили 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 312. Выздоровели 1 195 человек (+ 22 за сутки), умерли 8 (+ 1 за сутки).