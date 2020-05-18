Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Целью данного фонда Меркель назвала сплоченный и солидарный выход Европы из экономического кризиса.
«Мы знаем, что вирус по-разному повлиял на наши страны, и есть угроза сплоченности ЕС с точки зрения экономического влияния этого вируса», — сказала канцлер ФРГ, уточнив, что средства из фонда направят в наиболее пострадавшие секторы и регионы Европы.
Планируемый объем фонда — €500 млрд.
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