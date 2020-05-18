На свитках Мертвого моря ученые обнаружили текст

Некоторое время назад в руки ученых попадали элементы свитков Мёртвого моря, однако они оказались качественными подделками. Известно, что оригиналы имеются только в одном месте – Манчестерском университете, который находится в Великобритании. Артефакты были найдены во время изучения пещер Кумрана и никогда не бывали на рынке древностей.

В 1950 году власти Иордании преподнесли свитки Рональду Риду из Университета Лидса в качестве подарка. Правительство пожелало, чтобы специалист провел исследования для определения физических и химических свойств артефактов. Тогда ученый не обнаружил ничего необычного в пустых свитках. Артефактон поместил в безопасное место для хранения.

Только через 70 лет следующие исследователи совершили удивительное открытие. Они сделали снимки каждого фрагмента длиной больше одного сантиметра с использованием технологии мультиспектрального изображения. Из 51 фрагмента было отобрано 6. На четырех удалось выявить текст на нескольких языках – иврите и арамейском. Послания оказались вполне читаемыми, они были оставлены углеродными чернилами.

Самый содержательный элемент включает 16 букв, которые составляют некоторые слова. Учёные смогли разобрать только слово «Шаббат», что означает «суббота». Возможно, текст как-то связан с библейской книгой Иезекииля. К сожалению, истину вряд ли получится выяснить.