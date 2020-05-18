Мифы о семенах, не влияющие на качество

С популярностью самостоятельного возделывания культур, появилось много мифов и заблуждений о семенах.

Например, часто можно услышать, что хорошие семена будут завернуты в дорогую фольгированную упаковку. И это не совсем правильно. Пачка для хранения и продажи семени должна быть из простой бумаги, потому что в фольге или целлофане, многие семена могут задохнуться и погибнуть. Следующее заблуждение говорит о том, что маркировка F1 рассказывает о большой урожайности.

Это не совсем верно, потому что данная маркировка свидетельствует о происхождении семян гибридным способом. Такие растения действительно обильно плодоносят, но не умеют размножаться самостоятельно. Еще одним мифом считается срок годности семян до двух лет. Например, семена огурцов могут сохранять жизнеспособность до шести лет. Дело в том, что у каждого семени есть своё индивидуальное время хранения. Также, дражированные семена не хуже других, вопреки распространенному мнению что они обработаны химией, и поэтому якобы отравлены.

На что обратить внимание при выборе семян?

Семена для возделывания овощных культур рекомендуется выбирать в специализированных магазинах, которые работают только с известными и проверенными поставщиками. Упаковка должна быть без потертостей, размытости и прочих повреждений. На нее должна быть нанесена информация о семенах и их производителе в полном объёме:

наименование культуры и сорта;

все данные изготовителя — название и адрес;

вес или количество семян;

дата выпуска и партия;

дополнительная информация по данному сорту.

Ещё на упаковке должно быть указано время хранения семян. Каждая культура имеет свой срок. Прочие культуры тут от двух до восьми лет. Бумажная пачка должна иметь машинную склейку и свой штрих-код. Если семена подвергались какой-нибудь дополнительной обработке, это тоже должно быть указано.

Семена могут различаться по скорости созревания плодов. Они могут быть ранние, поздние и среднеспелые. Эти показатели не влияют на качество урожая, а только на время его получения. Современные семена от надежного производителя обладают стойкостью к нашествию вредителей, и выносливостью в случае возможного температурного перепада.

Удачный выбор будет зависеть и от дальнейших ожиданий. Например, из определенных семян можно вырастить культуры долгосрочного хранения, пригодные к консервации или с ярким насыщенным вкусом для быстрого применения в пищу. Учитываются при покупке и местность посадки, открытый способ или тепличные условия. На пачках с семенами еще можно найти информацию о дополнительной подготовке семян к посадке, если она требуется, и времени всхода.

Источник: https://www.enzazaden.com/kz