Александр Катнов покинул пост начальника управления госрегулированию и тарифов Алтайского края

Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов временно осталось без постоянного руководителя. Занимавший пост начальника Александр Катнов уволен по собственному желанию и вовсе ушел с госслужбы, сообщается на сайте правительства региона.

В соответствии с распоряжением губернатора Алтайского края Виктора Томенко, временное исполнение обязанностей начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов с 16 мая возложено на Олега Колоскова, который занимает пост заместителя начальника управления, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий. Александр Катнов освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной гражданской службы Алтайского края по собственной инициативе.

Отметим, что Катнов проработал в должности чуть больше года. Виктор Томенко назначил его начальником управления в феврале 2019 года. До назначения Катнова обязанности руководителя управления несколько месяцев также исполнял Олег Колосков. Ему пришлось возглавить ведомство после отставки Сергея Родта осенью 2018 года. Катнов до назначения работал заместителем главы «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба по экономике и финансам. Впрочем, согласно данным портала «За честный бизнес», полный тезка нынешнего начальника управления был учредителем двух компаний — ООО «Эколес» и ООО «Экбус-Консалт», которые уже ликвидированы.