Россия отменила запрет на ввоз рыбы из Китая

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Lin Yiguang/Xinhua/Global Look Press

Россия отменяет введенный из-за коронавируса запрет на ввоз рыбы и экзотических животных из Китая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

Возобновляется ввоз и транзит через территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих и живой рыбы из Китая.

30 января Россельхознадзор ввел соответствующий запрет, который позже был продлен до 18 февраля. В середине апреля ведомство вновь разрешило ввоз ракообразных и моллюсков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Си Цзиньпин опроверг обвинения в адрес Китая на фоне пандемии коронавируса

— В Роспотребнадзоре назвали этап, когда россияне смогут выходить на прогулки

— В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом

Источник