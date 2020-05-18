Названа дата открытия границ Турции для россиян

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Турция откроет свои границы для туристов, в том числе и россиян, в среду, 20 мая. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом страна разрешает въезд гражданам 31 страны мира (России, Украины, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и не только).

В АТОР отметили, что Турция также будет принимать иностранцев на лечение по различным профилям. Авиасообщение для прилетающих на лечение будет осуществляться только через аэропорты Стамбула и Анкары.

По последним данным, в Турции подтверждено более 149 тыс. случаев коронавируса, выздоровели свыше 110 тыс. пациентов, а умерли — 4 140.

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