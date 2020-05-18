Reuters: Турция нуждается в сильной поддержке Трампа, чтобы получить финансирование ФРС

В Вашингтоне существует значительное сопротивление расширению линий долларовых свопов, заявил агентству Reuters Уильям Дадли, вице-председатель комитета по денежно-кредитной политике банка США в период с 2009 по 2018 год.

Агентство напоминает, что Турция заявила о поиске финансирования в форме свопов от ФРС и других мировых валютных служб, чтобы помочь укрепить свои денежные резервы во время пандемии коронавируса. Но, несмотря на тёплые отношения между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, связи Турции с Соединёнными Штатами подрываются политическими разногласиями по Сирии и решением Анкары закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Но за исключением решительного вмешательства Трампа, ФРС вряд ли сможет удовлетворить потребности Анкары в иностранной валюте из-за экономических проблем и нестабильных дипломатических отношений, считает Дадли.

В статье указывается, что Центральный банк Турции израсходовал десятки миллиардов долларов своих валютных резервов в этом году, чтобы помочь укрепить стоимость лиры, ускорив свои усилия после того, как правительство сообщило о первом случае заболевания коронавирусом в стране 11 марта.

«Похоже, что причины, по которым свопы необходимы в Турции, не вписываются в заявленные цели ФРС. Также трудно представить, что ФРС будет выпускать свопы в страну, которая имеет некоторые неровные отношения с Соединёнными Штатами. Никогда не говори никогда, но планка довольно высока для расширения этих свопов», — уточнил Дадли.

Агентство подчёркивает, что чистые валютные резервы Турции составляют менее 30 млрд долларов и могут находиться на отрицательных значениях при вычитании обязательств, которые включают валютные свопы с государственными банками, используемыми для защиты лиры.

Вместе с тем на прошлой неделе валюта упала до рекордно низкого уровня — 7,269 лиры за доллар.