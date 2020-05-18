Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину

Найближчим часом уряд України має намір перейти до нового етапу послаблень карантину, в рамках якого дозволить дещо із того, що нині поки під забороною.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.

Зокрема, сформували проекти тимчасових рекомендацій при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, щодо роботи закладів дошкільної освіти, готелів, при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом, а також роботи закладів фізичної культури та спорту.

Пропонуємо, зокрема, ознайомитися із вимогами МОЗу до роботи громадського транспорту після його відновлення.

Відповідно до вимог МОЗу, автоперевізники зобов’язані визначити відповідальну особу, яка проводитиме температурний скринінг усім працівникам перед початком зміни.

Водії, кондуктори, контролери та пасажири обов’язково мають бути у масках або респіраторах. Без цих засобів у громадський транспорт не пускатимуть.

Перевезення здійснюватимуть в межах місць для сидіння.

Якщо ж перевезення здійснюватимуть у ті області, де не пом’якшували карантин, то половина сидячих місць має бути вільною, аби була змога дистанцію вати пасажирів.

У кожному транспортному засобі мають забезпечити інформування пасажирів щодо профілактики коронавірусу. Це може бути аудіовізуальна або наочна інформація.

Щодо роботи автостанцій та вокзалів теж прописали певні вимоги.

Зокрема, дозволятимуть перебувати на території автостанції з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі.

Робота залів очікування рейсу не дозволяється.

У санвузлах на автостанціях та вокзалах постійно має бути рідке мило та одноразові рушники. Багаторазові – під забороною.

Детальніше із текстом проекту тимчасових рекомендацій при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом можна ознайомитися нижче.

Пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 р.: [email protected]