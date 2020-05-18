​Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома. Он обратил на это внимание в ходе совещания с руководством Дагестана, прошедшего в режиме видео-конференц-связи.

«Сейчас идет священный для всех мусульман Рамадан. Месяц строгого поста. В этом году он начался 24 апреля, а завершится на этой неделе, 23 мая, перед большим праздником Ураза-байрам. Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями, большими компаниями», — сказал Путин.

«Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано. Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой. Несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медработников», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что, по словам специалистов, жители Дагестана слишком поздно обращаются за помощью и занимаются самолечением.

«Не сразу, но нам удалось убедить людей отказаться от массовых молитв, пятничных в том числе. Это шло не сразу, последовательно. Мы исходили из того, что закон и наши требования при всей справедливости должны быть еще и понятны большинству общества. Сегодня мы видим, что дагестанцы соблюдают режим самоизоляции», — сказал глава Дагестана Владимир Васильев.