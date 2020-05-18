Алена Шишкова о своей худобе: «Я год пыталась поправиться, глотая слезы»

Модель призналась, что пытается поравиться, но склонна терять вес.

«Ты тощая, больная, жри» — эти и тому подобные комментарии, оказывается, серьезно обижают 27-летнюю модель, экс-возлюбленную Тимати, Алену Шишкову. Теперь уже брюнетка накануне разоткровенничалась с подписчиками на тему своего веса. Пользователей пугает чрезмерная худоба Алены, которую часто путают с анорексией. Несмотря на это, для многих девочек фигура Шишкова – эталон. Ее завалили вопросами о том, как стать такой же худой. Поэтому модель решила посвятить этой теме отдельный пост, в котором призывает девчонок не худеть.

«Девочки, я год пыталась поправиться, глотая слёзы, от комментов «ты тощая, больная, жри». Наконец-то мне удалось справиться с «анорексией», и я сейчас не о болезни (которой не было), а о том ярлыке, который на меня навесили», — призналась модель.

Шишкова уверяет, что сейчас весит 55 кг при росте 1,76 м. И убеждает фанатов в том, что до сих пор переживает, если вдруг весы показывают цифру на 200 гр меньше. Модель считает, что это Instagram во многом плохо влияет на неокрепшую психику девушек, заставляя их бороться с самим собой ради идеальной картинки.

«Я бы не хотела, чтобы моя дочь, когда вырастет, теряла уверенность в себе, если не будет похожа на навязанный кем-то стандарт», — призналась Шишкова.

Поэтому Алена обратилась к тем девушкам, которые стремятся на нее стать похожими. Она призвала их не худеть ради кого-то, а просто любить себя и делать все, чтобы нравиться, в первую очередь, самим себе.

«Будьте идеальными сами для себя. Возможно, кому-то это покажется пафосным, а кто-то меня услышит», — заключила девушка.

Отметим, что вес Алены Шишковой – это вторая тема, которая волнует ее интернет-аудиторию, после отношений с отцом ребенка Тимати, бабушкой Симоной Яковлевной и новой девушкой рэпера Анастасией Решетовой.

Напомним, ранее инста-дива сменила имидж, перекрасившись из блондинки в брюнетку. Не все поклонники приняли перемены в модели, отмечая, что та потеряла индивидуальность и стала похожей на Анастасию Решетову. До этого у нее возник конфликт с другой инста-дивой, ведущей и блогершой Викторией Боней. Она упрекнула Шишкову в том, что у нее расплывчатое лицо, лишенное мимики. Боня усмотрела в этом следы чрезмерного увлечения уколами красоты.