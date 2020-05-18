Состояние здоровья Мишустина не вызывает тревогу у врачей

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал о состоянии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который заразился коронавирусом. Соответствующие данные были предоставлены накануне, поэтому их можно считать наиболее актуальными на сегодняшний день.С его слова, Мишустин активен, «как обычно». «Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе», — сказал он.По словам специалистов, состояние здоровья Мишустина не вызывает тревоги, так как является стабильным.

30 апреля российские и мировые СМИ облетела сенсационная новость: премьер Михаил Мишустин публично объявил, что он заразился коронавирусом. Произошло это во время сеанса видеосвязи с главой России Владимиром Путиным.»Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованием Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию. Правительство продолжит работу в штатном режиме», — сказал Михаил Мишустин.Но за этой новостью сразу последовала и следующая. Спустя несколько минут после известия о болезни Мишустина появился указ Путина о назначении и.о. главы правительства РФ Андрея Белоусова.