Что изменилось в работе российских медиков в период пандемии

В период пандемии требуется много медицинского персонала. Некоторые медики увольняются добровольно – из-за большого риска заболеть во время ухода за коронавирусными пациентами.Мобилизуют даже студентов старших курсов медицинских вузов – работников не хватает.К примеру, прямо сейчас на ГородРабот.ру около 85 000 вакансий для врачей по всей России. Больше всего вакансий в государственных поликлиниках и других бюджетных организациях.А вот количество предложений работы для врачей в частных клиниках, наоборот, снизилось на 8%.Какую зарплату предлагают врачам и медсёстрамПо данным сервиса ГородРабот.ру средняя зарплата врачей в России – 38 300 рублей в месяц.Однако рейтинг основан на зарплатах как бюджетных организаций, так и частных клиник. То есть обычный терапевт в государственной больнице за МКАДом зарабатывает меньше – около 20 000 рублей.В начале апреля ГородРабот.ру провёл своё исследование и выяснил, что после начала пандемии врачам стали предлагать на 3000 рублей больше, зарплата фельдшеров увеличилась на 1500 рублей, медсестёр – на 2000 рублей, санитаров – на 1400 рублей.

Медсёстрам предлагают 25 100 рублей в месяц – это средняя зарплата в 46 регионах России. В 17 регионах медицинским сёстрам готовы платить всего лишь 20 000 рублей.Высокие зарплаты (40 000 рублей) получают медсёстры лишь в четырёх российских регионах.Недавно Президент РФ Владимир Путин пообещал выплатить врачам, работающим с коронавирусными пациентами, по 80 000 рублей, врачам скорой помощи – 50 000 рублей, а среднему и младшему медицинскому персоналу – 25 000 рублей.Однако в обращении 11 мая Путин отметил – до многих регионов так и не дошли положенные выплаты. Он распорядился произвести их в ближайшие четыре дня. О том, поступили деньги или нет – пока не известно.Как россияне могут помочь врачамНа самом деле не надо переводить деньги или покупать маски – медицинским оборудованием больницы обеспечит государство.ГородРабот.ру напоминает: соблюдай все меры предосторожности – используй перчатки и маску, не встречайся с друзьями, мой руки и не выходи на улицу без надобности.Именно так мы сможем сохранить здоровье и жизнь себе и близким и победить опасную инфекцию в короткие сроки – поможем врачам вместе!