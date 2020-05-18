Обнаружено удивительное сходство Солнечной системы и системы TRAPPIST-1

Чтобы выяснить, может ли на одной из планет существовать жизнь, ученые принялись искать характеристики, которые способны поведать историю системы и отдельных планет. Недавно было выяснено, что по своему устройству система сильно напоминает Солнечную систему. Объекты напоминают виниловую пластику: они вращаются вокруг звезды по четко определенным траекториям. Вращение происходит вокруг экватора небесного тела.

Поскольку тела вращаются вокруг экватора звезды, это дает право предположить, что планеты не меняли угол перемещения. Это значительно облегчает попытки изучения начального состояния системы.

Когда начинается процесс звездообразования, вокруг звезды возникает плоский диск из пыли и газа. Именно из космического мусора были сформированы планеты, которые в последствии остаются упорядоченными, а не хаотично перемещающимися.

В системе TRAPPIST-1 планеты находятся весьма близко к звезде, что говорит о внутренней миграции, а не влиянии какой-либо силы или объекта извне. Мирная обстановка может способствовать созданию обитаемых зон. Пока что это только догадки ученых, которые требуют подтверждения.

Наблюдения с новейшими инфракрасными спектрографами откроют людям окно в орбитальные архитектуры звездных систем с небольшими массами, уверены специалисты.