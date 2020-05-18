Что изменилось в работе российских медиков в период пандемии

В период пандемии требуется много медицинского персонала. Некоторые медики увольняются добровольно – из-за большого риска заболеть во время ухода за коронавирусными пациентами.

Мобилизуют даже студентов старших курсов медицинских вузов – работников не хватает.

К примеру, прямо сейчас на ГородРабот.ру около 85 000 вакансий для врачей по всей России. Больше всего вакансий в государственных поликлиниках и других бюджетных организациях.

А вот количество предложений работы для врачей в частных клиниках, наоборот, снизилось на 8%.

Какую зарплату предлагают врачам и медсёстрам

По данным сервиса ГородРабот.ру средняя зарплата врачей в России – 38 300 рублей в месяц.

Однако рейтинг основан на зарплатах как бюджетных организаций, так и частных клиник. То есть обычный терапевт в государственной больнице за МКАДом зарабатывает меньше – около 20 000 рублей.

В начале апреля ГородРабот.ру провёл своё исследование и выяснил, что после начала пандемии врачам стали предлагать на 3000 рублей больше, зарплата фельдшеров увеличилась на 1500 рублей, медсестёр – на 2000 рублей, санитаров – на 1400 рублей.

Медсёстрам предлагают 25 100 рублей в месяц – это средняя зарплата в 46 регионах России. В 17 регионах медицинским сёстрам готовы платить всего лишь 20 000 рублей.

Высокие зарплаты (40 000 рублей) получают медсёстры лишь в четырёх российских регионах.

Недавно Президент РФ Владимир Путин пообещал выплатить врачам, работающим с коронавирусными пациентами, по 80 000 рублей, врачам скорой помощи – 50 000 рублей, а среднему и младшему медицинскому персоналу – 25 000 рублей.

Однако в обращении 11 мая Путин отметил – до многих регионов так и не дошли положенные выплаты. Он распорядился произвести их в ближайшие четыре дня. О том, поступили деньги или нет – пока не известно.

Как россияне могут помочь врачам

На самом деле не надо переводить деньги или покупать маски – медицинским оборудованием больницы обеспечит государство.

ГородРабот.ру напоминает: соблюдай все меры предосторожности – используй перчатки и маску, не встречайся с друзьями, мой руки и не выходи на улицу без надобности.

Именно так мы сможем сохранить здоровье и жизнь себе и близким и победить опасную инфекцию в короткие сроки – поможем врачам вместе!