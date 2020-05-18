Состояние здоровья Мишустина не вызывает тревогу у врачей

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал о состоянии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который заразился коронавирусом. Соответствующие данные были предоставлены накануне, поэтому их можно считать наиболее актуальными на сегодняшний день.

С его слова, Мишустин активен, «как обычно». «Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе», — сказал он.

По словам специалистов, состояние здоровья Мишустина не вызывает тревоги, так как является стабильным.

30 апреля российские и мировые СМИ облетела сенсационная новость: премьер Михаил Мишустин публично объявил, что он заразился коронавирусом. Произошло это во время сеанса видеосвязи с главой России Владимиром Путиным.

«Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованием Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию. Правительство продолжит работу в штатном режиме», — сказал Михаил Мишустин.

Но за этой новостью сразу последовала и следующая. Спустя несколько минут после известия о болезни Мишустина появился указ Путина о назначении и.о. главы правительства РФ Андрея Белоусова.