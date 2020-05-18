Названы 8 причин пересесть на велосипед

В условиях карантина некоторые люди начинают привыкать к езде на велосипеде, которая из-за ограничений уже стала хорошей альтернативой общественному транспорту.

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Но использование такого вида транспорта не только помогает передвигаться по городу, но и укрепляет здоровье. Существуют восемь причин, по которым стоит пересесть на велосипед.

Контроль над весом

Езда на велосипеде — один из самых эффективных способов похудеть. Как отмечают ученые Университета Суррея (Англия), час велосипедной прогулки поможет сжечь двести калорий. Кроме того, езда на велосипеде держит в тонусе ноги, бедра, спину и активирует мышцы живота.

Крепкие сердце и суставы

Велосипедные прогулки положительно влияют на работу сердца. Регулярная езда способствует стабилизации кровяного давления и улучшает кровообращение, что предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Крепкий сон

Всего лишь тридцати минут езды на велосипеде будет достаточно, чтобы сладко спать. Не секрет, что благодаря полноценному сну человек ощущает бодрость и прилив сил.

Молодость и сексуальная активность

Езда на велосипеде — это прежде всего физическая нагрузка, которая способствует хорошему самочувствию. Через некоторое время занятий хорошее настроение отображается на лице и теле: кожа становится упругой, а фигура приобретает привлекательные формы

Кроме этого, езда на велосипеде позволяет организму балансировать половые гормоны, что повышает качество интимной жизни.

Ни шанса для стресса

Езда на велосипеде действует как медитация после нелегкого дня. Проблемы, разногласия и неприятности отходят на второй план, когда человек садится на велосипед.

Порция счастья

Велопрогулками хорошо встречать и завершать день. Они зарядят бодростью, а также подарят порцию серотонина и допамина — гормонов счастья.Развлечения с друзьями

Велопрогулки особенно хороши, если на них отправляться с друзьями. Например, можно устроить небольшое загородное путешествие вместе с приятной компанией.

Минимум вреда для окружающей среды

Велопрогулки — это езда без трат на бензин, вреда для окружающей среды и дорожных пробок.

Отметим, что при езде на велосипеде важны комфорт и безопасность, поэтому следует позаботиться об одежде. Она должна быть удобной, а еще и яркой, чтобы вас замечали водители.

Также необходимо приобрести шлем с вентиляцией и крепкий замок, а лучше – два.

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