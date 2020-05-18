Сербию 18 мая покидают российские военные, помогавшие в борьбе с COVID-19

close





Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД

Алексей Ерешко/РИА «Новости»

18 мая Сербию покинут российские военные, которые помогали в стране бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что четвертый самолет Ил-76 ВКС РФ с военными и спецтехникой вылетел с аэродрома «Батайница» (Белград, Сербия) в Россию.

«Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации», — сообщили в российском ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четыре рейса с российскими военными запланированы на 17 мая из Сербии

— Вторая и третья группа российских военных вернулись из Сербии в РФ

— Первая группа российских военных вернулась из Сербии в Россию