Песков: сроки «прямой линии» с Путиным не определены

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Во время трансляции ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»…

Антон Денисов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки «Прямой линии в Владимиром Путиным», которая в последние годы проходила в июне, пока не определены. Об этом сообщает ТАСС.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал пресс-секретарь.

Последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне 2019 года. Это была 17 по счету «прямая линия», начиная с 2001 года. Она продлилась больше 4 часов. Самая долгая «прямая линия» состоялась в 2013 году, она шла 4 часа 47 минут.