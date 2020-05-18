Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 1 у дитини та 4 у медичних працівників.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше випадків за добу зареєстрували в Ковельському районі – 4 (в тому числі 1 летальний), по одному випадку зареєстрували в м.Луцьку, м.Нововолинську, Володимир-Волинському, Любомльському, Турійському, Маневицькому районах.

Загалом станом на 10.00 18 травня в області зареєстрували 625 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 53 у дітей та 147 у медичних працівників. Одужало 150 осіб, з них 12 дітей та 43 медичних працівники.

17 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.