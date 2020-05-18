80 новых случаев COVID-19 обнаружили в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 312. Выздоровели 1 195 человек (+22 за сутки), умерли 8 (+1 за сутки).

Все обнаруженные случаи заражения контактные. 17 пациентов госпитализированы, 63 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная формы.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 61, Набережные Челны — 4, Зеленодольский и Нижнекамский район — по четыре случая. По одному случаю — в Дрожжановском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Сабинском и Тукаевском районах.

Больше всего заболевших — 33 человека — в возрасте 30−50 лет, 14 заразившихся в возрасте 60−70 лет, еще 12 — от 18 до 30 лет. Семи заболевшим 50−60 лет, шести — 70−80 лет, пяти — до 18 лет, троим — 80−90 лет.

Всего в России за минувшие сутки обнаружили 8 926 случаев коронавируса. Выявлены 290 678 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 70 209 человек, 2 722 скончались. Лидеры по числу новых случаев — Москва (3 238), Московская область (921), Санкт-Петербург (425), Нижегородская и Свердловская области (279 и 130 случаев соответственно).