Минсельхоз одобрил ввоз ГМО продукции в Россию

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Министерство сельского хозяйства России не поддерживает приостановку действия постановления, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Документ был принят правительством 16 апреля 2020 года. Согласно постановлению, в Россию разрешен ввоз соевых бобов и соевого шрота для предприятий животноводческой отрасли.

По мнению Минсельхоза, сейчас нет оснований для отмены или приостановления действия данного документа. Как отмечается, за безопасностью данной продукции будет тщательно следить Россельхознадзор.

До этого в 2016 году президент России Владимир Путин запретил ввоз в страну растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии. Ввозить ГМО можно было лишь после процедуры государственной регистрации. Теперь же до 2021 года в Россию можно ввозить ГМО продукцию без госрегистрации, однако после проверки Россельхознадзора.

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