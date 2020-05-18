За сутки в России выявлено менее девяти тысяч случаев COVID-19

Динамика коронавируса на 18 мая:

Россия

8 926 новых заражений

2 772 человек за сутки выздоровело

91 за сутки умерло

290 678 зараженных за все время

217 747 зараженных на данную минуту

2 772 человек умерло за все время

На 6 063 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,78%)

Москва

3 238 новых заражений

1 423 человек за сутки выздоровело

77 за сутки умерло

146 062 зараженных за все время

115 569 зараженных на данную минуту

1 580 человек умерло за все время

На 1 738 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,5%)

Регионы с наибольшим числом новых заражений:

Московская область — 921 новых случая

Санкт-Петербург — 425

Нижегородская область — 279

Свердловская область — 130

Саратовская область — 117

Брянская область — 115

Мир

82 998 новых заражений

47 843 человек за сутки выздоровело

3 451 за сутки умерло

4 804 894 зараженных за все время

2 627 215 зараженных на данную минуту

316 711 человек умерло за все время

На 31 704 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,2%)

США (по данным на 16 мая)

20 511 новых заражений

5 995 человек за сутки выздоровело

1 433 за сутки умерло

1 526 826 зараженных за все время

1 090 915 зараженных на данную минуту

90 973 человек умерло за все время

На 13 132 увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,2%)

Испания (по данным на 17 мая)

1 214 новых заражений

3 692 за сутки выздоровело

87 за сутки умерло

277 719 зараженных за все время

54 124 заражено на момент времени

27 650 человек умерло за все время

На 2 565 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 4,73%)

Италия (по данным на 17 мая)

675 новых заражений

2 366 человек за сутки выздоровело

145 за сутки умерло

225 435 зараженных за все время

68 375 зараженных на данную минуту

31 908 человек умерло за все время

На 1 836 человека уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,68%)

Украина

325 новых заражений

160 за сутки выздоровело

21 за сутки умерло

18 616 зараженных за все время

12 805 зараженных на данную минуту

535 человек умерло за все время

На 144 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,12%)

Белоруссия (по данным на 17 мая)

969 новых заражений

434 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

29 650 зараженных за все время

19 533 заражено на момент времени

165 человек умерло за все время.

На 530 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,71%)

Молдавия (по данным на 17 мая)

126 новых заражений

0 за сутки выздоровело

4 за сутки умерло

6 060 зараженных за все время

3 505 зараженных на данную минуту

211 человек умерло за все время

На 122 человека возросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 3,48%)

Армения (по данным на 17 мая)

189 новых заражений

134 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

4 472 зараженных за все время

2 487 зараженных на данную минуту

60 человек умерло за все время

На 50 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,01%)

Казахстан (по данным на 17 мая)

307 новых заражений

276 за сутки выздоровело

0 за сутки умер

6 157 зараженных за все время

2 867 зараженных на данную минуту

34 человек умерло за все время

На 31 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,08%)

Узбекистан (по данным на 17 мая)

15 новых заражений

34 за сутки выздоровело

1 за сутки умерло

2 753 зараженных за все время

494 зараженных на данную минуту

12 человек умерло за все время

На 20 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 4,04%)

Факты

Медики по всей России жалуются, что они не получили в полном объеме обещанных надбавок за работу с зараженными коронавирусом. Врачи записывают видообращения президента и просят разобраться в ситуации. Работники скорой помощи выкладывают в сеть расчетные листки, в который указаны смешные суммы доплат за апрель – по 200-300 рублей.

—

Власти Москвы потратили на переоборудование больниц под COVID-19, закупку лекарств, средств защиты и выплаты врачам больше 110 млрд рублей, заявил «Ведомостям» заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что это не окончательная сумма.

—

Представители ряда стран вынесут на повестку Всемирной ассамблеи здравоохранения расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. С таким предложением выступят страны Евросоюза, а Британия, Австралия и Новая Зеландия. Они потребуют ответов — все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию.

—

Качество атмосферного воздуха улучшилось в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите за время карантина, свидетельствуют результаты проверок Росприроднадзора.