Стали известны тарифы на содержание пациентов «Ленэкспо» в Петербурге

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В Ухань вернулся коронавирус: у новых больных нет симптомов
Ухань и некоторые другие крупные города в Китае снова стали очагами, где с невероятной скоростью распространяется коронавирус. Буквально за сутки было зафиксировано больше...
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сам рассказал журналистам. «Да, заболел. Лечусь», — сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом», отвечая...
В Польше приветствовали решение ФРГ по «Северному потоку — 2»
Прослушать новость Остановить прослушивание close Stine Jacobsen/Reuters Польская энергетическая компания PGNiG приветствует отказ Германии освободить «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС, сообщает ТАСС. Как отмечается в...
Ортодонт рассказала, почему нельзя игнорировать дыхание ребенка ртом и чем это чревато
Очень много детей, которые не дышат носом. Многие родители проблему не воспринимают всерьез и совершенно напрасно....
Северная столица России продолжит жить с ограничениями
В ряде российских регионов наблюдается картина, когда после заявления президента РФ Владимира Путина о прекращении нерабочих дней, они продолжают находиться под ограничениями. Причина кроется...